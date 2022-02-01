Haberler İngiltere Premier Lig Deniz Undav Brighton'da!

Deniz Undav Brighton'da!

Bu sezon Belçika Ligi'nde harika işlere imza atan Deniz Undav, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer oldu. Undav, yeni takımına sezon sonunda katılacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 10:12
Deniz Undav Brighton'da!

İngiliz ekibi Brighton, Deniz Undav'ı kadrosuna kattı. Brighton, bu transfer için Union Saint-Gilsoise'ye 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Deniz Undav, sezonu Belçika ekibinde kiralık olarak tamamlayacak.

A Milli Takım'a çağrılması gündemde olan golcü futbolcu, Union Saint-Gilsoise formasıyla çıktığı 56 maçta 37 gol 15 asistlik performans sergiledi.

DENİZ UNDAV KİMDİR?

19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya'nın Achim kentinde dünyaya gelen Deniz Undav, futbola TSV Achim altyapısında başladı. Werder Bremen, SC Weyhe ve TSV Havelse formalarını da giyen 25 yaşındaki forvet, 2015 yılında TSV Havelse ile profesyonel sözleşme imzaladı.


Almanya'da Braunschweig II ve SV Meppen formalarını da giyen 1.78 boyundaki golcü, 2020/2021 sezonunun başında Belçika ekibi Union SG'ye transfer oldu. Bu sezon çıktığı 25 maçta 19 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Deniz Undav'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Alman vatandaşlığı da bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

DİĞER
Son dakika: Domenec Torrent için çarpıcı ifadeler! "Torrent'in kafasıyla Galatasaray gerçekleri arasında uçurumlar var"
Tuğba Ekinci'den nişanlısıyla Hadise'ye olay misilleme! "Benimki daha kaslı ve baba parası yemiyor üstelik borcu da yok"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor