Deniz Undav Brighton'da!

İngiliz ekibi Brighton, Deniz Undav'ı kadrosuna kattı. Brighton, bu transfer için Union Saint-Gilsoise'ye 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Deniz Undav, sezonu Belçika ekibinde kiralık olarak tamamlayacak.

A Milli Takım'a çağrılması gündemde olan golcü futbolcu, Union Saint-Gilsoise formasıyla çıktığı 56 maçta 37 gol 15 asistlik performans sergiledi.

DENİZ UNDAV KİMDİR?

19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya'nın Achim kentinde dünyaya gelen Deniz Undav, futbola TSV Achim altyapısında başladı. Werder Bremen, SC Weyhe ve TSV Havelse formalarını da giyen 25 yaşındaki forvet, 2015 yılında TSV Havelse ile profesyonel sözleşme imzaladı.



Almanya'da Braunschweig II ve SV Meppen formalarını da giyen 1.78 boyundaki golcü, 2020/2021 sezonunun başında Belçika ekibi Union SG'ye transfer oldu. Bu sezon çıktığı 25 maçta 19 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Deniz Undav'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Alman vatandaşlığı da bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.



Albion are delighted to announce the signing of Deniz Undav! 🔥@FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️