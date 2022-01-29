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İspanyollar duyurdu! Ronaldo Barcelona yolunda

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a imza atan Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberde Ronaldo'nun Barcelona'ya transfer olabileceği iddia edildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 17:48
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