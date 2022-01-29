İspanyollar duyurdu! Ronaldo Barcelona yolunda

Bir süredir Manchester United 'dan ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo 'nun Barcelona 'ya gidebileceği öne sürüldü.

Manchester United yönetimine teknik direktör konusunda ultimatom veren ve takımın içinde bulunduğu durumdan mutsuz olan Ronaldo'nun Barcelona'ya imza atabileceği iddia edildi.