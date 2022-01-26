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Vitor Pereira'dan Everton açıklaması! "Beklememi söylediler"

İsmi İngiltere Premier Lig ekibi Everton'la anılan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, sessizliğini bozdu. İngiliz basınına verdiği röportajda Everton'dan teklif aldığını doğrulayan Portekizli teknik adam, "Bana karar için beklememi ve sakin kalmamı söylediler. Yaptığımız toplantılardan memnunlar, hepsi bu kadar" dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:03
UĞUR SARIKAYA
Vitor Pereira'dan Everton açıklaması! "Beklememi söylediler"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz basınına verdiği röportajda Everton iddialarını yanıtladı.

Sky Sports'a konuşan Portekizli teknik adam, İngiliz ekibinden teklif aldığını doğrularken, kulübün kararını beklediğini söyledi.

Pereira'nın açıklamaları şu şekilde:

"Goodison Park'ta maç izlemek ve taraftarları görmek bana menajer olmam için ilham verdi. Tüm kariyerim boyunca, baskı altında çalıştım. Tabii ki hala işi istiyorum. Bu kulübün vereceği bir karar. Günün 24 saati yüzde yüzümü futbola verebilirim.

Everton'un başka adayları da var ve şimdi karar verme zamanının geldiğini biliyorum. Bana karar için beklememi ve sakin kalmamı söylediler. Yaptığımız toplantılardan memnunlar, hepsi bu kadar"

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