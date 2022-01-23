Crystal Palace Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR - Crystal Palace-Liverpool maçını takip etmek için tıklayın!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace, sahasında lig ikincisi Liverpool'u konuk edecek. Kritik maç öncesi ev sahibi takımın 24, konuk ekibin ise 45 puanı mevcut. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

📺CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool'un deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacağı maç bugün TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📌CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Butland; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Schlupp, Hughes, Gallagher; Olise, Edouard, Eze

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold; Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Jota, Firmino, Minamino

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER📊

🔸Crystal Palace, Liverpool ile oynadığı son 10 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

🔸Liverpool son 5 maçta yenilmedi.