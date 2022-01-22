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Southampton Manchester City: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı. Southampton, 7. dakikada Kyle Walker-Peters'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda baskısını artıran konuk takım, 65. dakikada Aymeric Laporte'un golüyle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde iki takım da skoru değiştiremedi ve sahadan birer puanla ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 22:53 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 23:26
Southampton Manchester City: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta lider Manchester City, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 23. haftasında 7 maçtır sahasında kaybetmeyen Southampton, 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Manchester City'yi ağırladı.

Southampton, 7. dakikada Kyle Walker-Peters'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda baskısını artıran konuk takım, 65. dakikada Aymeric Laporte'un golüyle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde iki takım da skoru değiştiremedi ve sahadan birer puanla ayrıldı.

Manchester City bu beraberliğin ardından puanını 57'ye, Southampton 25'e çıkardı.

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