İngiltere Premier Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 23. hafta mücadelesinde Manchester United sahasında West Ham United ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Manchester United-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Manchester United-West Ham United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Manchester United West Ham United maçının başlama düdüğü 18.00'da çalacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.