Everton - Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Premier Lig'in 23. haftasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
Mücadele öncesi Everton, topladığı 19 puanla 16. sırada bulunuyor. 23 puanı bulunan Aston Villa ise 13. sırada yer alıyor.
EVERTON - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanacak Everton - Aston Villa maçı, 22 Ocak Cumartesi günü (bugün) TSİ 15.30'da başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.