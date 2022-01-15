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Premier Lig'de Tottenham-Arsenal maçı Covid-19 nedeniyle ertelendi

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Arsenal arasında oynanması planlanan karşılaşma corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi. Premier Lig'den yapılan resmi açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncular, sakatlıkların fazlalığı ve Afrika Uluslar Kupası'nda görev alan oyuncular nedeniyle kadro kuramayan Arsenal'ın erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 18:57
Premier Lig'de Tottenham-Arsenal maçı Covid-19 nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham ile Arsenal arasında 16 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncular, sakatlıkların fazlalığı ve Afrika Uluslar Kupası'nda görev alan oyuncular nedeniyle kadro kuramayan Arsenal'ın erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Ligde bu hafta yapılması gereken Burnley-Leicester City maçı da aynı gerekçeyle tehir edilmişti. Bu arada Premier Lig'de bu sezon Kovid-19 yüzünden ertelenen maç sayısı 21'e yükseldi.

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