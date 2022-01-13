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Salah belirsiz

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın kontratı gelecek sezon sonu bitiyor. Premier Lig devi bir an önce Mısırlı forvetin sözleşmesini uzatmak istiyor ancak taraflar henüz anlaşmadı. Liverpool, Salah'ın istediği haftalık 350 bin euro'luk rakamı yüksek buluyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Salah belirsiz
Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın kontratı gelecek sezon sonu bitiyor. Premier Lig devi bir an önce Mısırlı forvetin sözleşmesini uzatmak istiyor ancak taraflar henüz anlaşmadı. Liverpool, Salah'ın istediği haftalık 350 bin euro'luk rakamı yüksek buluyor.
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