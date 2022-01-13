Salah belirsiz

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın kontratı gelecek sezon sonu bitiyor. Premier Lig devi bir an önce Mısırlı forvetin sözleşmesini uzatmak istiyor ancak taraflar henüz anlaşmadı. Liverpool, Salah'ın istediği haftalık 350 bin euro'luk rakamı yüksek buluyor.
Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın kontratı gelecek sezon sonu bitiyor. Premier Lig devi bir an önce Mısırlı forvetin sözleşmesini uzatmak istiyor ancak taraflar henüz anlaşmadı. Liverpool, Salah'ın istediği haftalık 350 bin euro'luk rakamı yüksek buluyor.