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Ronaldo mutsuz

Portekizli süper yıldız, büyük umutlarla döndüğü ManU’da istediğini bulamadı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Ronaldo mutsuz
Ronaldo, Real Madrid ve Juventus maceralarının ardından Manchester United'a dönmüştü. 36 yaşındaki futbolcu Kırmızı Şeytanlarda aradığını bulamadı. ManU 2 maç eksiğiyle lider Manchester City'nin 22 puan gerisinde yer alıyor. Ronaldo'nun kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Tecrübeli yıldız eğer United gelecek sezon ciddi yatırımlar yapmazsa takımdan ayrılmayı düşünüyor. Yeni hedefi bir başka eski kulübü Sporting Lizbon.
Portekizli süper yıldız, büyük umutlarla döndüğü ManU'da istediğini bulamadı.
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