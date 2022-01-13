Ronaldo mutsuz

Ronaldo, Real Madrid ve Juventus maceralarının ardından Manchester United'a dönmüştü. 36 yaşındaki futbolcu Kırmızı Şeytanlarda aradığını bulamadı. ManU 2 maç eksiğiyle lider Manchester City'nin 22 puan gerisinde yer alıyor. Ronaldo'nun kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Tecrübeli yıldız eğer United gelecek sezon ciddi yatırımlar yapmazsa takımdan ayrılmayı düşünüyor. Yeni hedefi bir başka eski kulübü Sporting Lizbon.
Portekizli süper yıldız, büyük umutlarla döndüğü ManU'da istediğini bulamadı.