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Mohamed Salah kalmak istiyor

Liverpool’un Mısırlı yıldız ismi, takımda kalmak istediğini yönetimi işaret etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Mohamed Salah kalmak istiyor
2017'de Roma'dan Liverpool'a 42 milyon euro bonservisle transfer olan Mohamed Salah, takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki forvet, "Liverpool'da kalmak istiyorum fakat bu benim elimde olan bir şey değil, kulübün vereceği bir karar. Ne istediğimi biliyorlar ve onlardan çılgınca şeyler istemiyorum. Beş yıldır buradayım, taraftarları ve kulübü seviyorum. Dünyadaki en iyi futbolcu olmak istiyorum. Ballon d'Or'u kazanamasam bile sorun değil" dedi.
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