Mohamed Salah kalmak istiyor

2017'de Roma'dan Liverpool'a 42 milyon euro bonservisle transfer olan Mohamed Salah, takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki forvet, "Liverpool'da kalmak istiyorum fakat bu benim elimde olan bir şey değil, kulübün vereceği bir karar. Ne istediğimi biliyorlar ve onlardan çılgınca şeyler istemiyorum. Beş yıldır buradayım, taraftarları ve kulübü seviyorum. Dünyadaki en iyi futbolcu olmak istiyorum. Ballon d'Or'u kazanamasam bile sorun değil" dedi.