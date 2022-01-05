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Tuchel'den Romelo Lukaku için resmi açıklama geldi! Ayrılıyor mu?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de, Romelo Lukaku krizi sona erdi. Bilindiği üzere yıldız futbolcu, kısa süre önce yaptığı açıklamada Chelsea'den ayrılmak istediğini ve Inter'e dönmeye niyetinin olduğunu duyurmuştu. Konu ile ilgili Tuchel konuştu. İşte o sözler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 14:05
Tuchel'den Romelo Lukaku için resmi açıklama geldi! Ayrılıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde takımda mutlu olmadığını ve Inter'e dönmek istediğini söyleyen Lukaku, bu açıklama sonrası Liverpool maçının kadrosuna alınmazken kriz son buldu.

Chelsea'den gönderileceği konuşulan ve Liverpool maçının kadrosuna alınmaya Lukaku hakkında konuşan Tuchel, oyuncunun özür dilediğini ve sorunun giderildiğini belirtti.

Lukaku'nun affedildiğini söyleyen Tuchel, "Bu işe gereken zamanı harcadığımız ve sakince görüştüğümüz için mutluyuz. Romelu özür diledi ve takıma geri döndü. Benim için en önemli şey onu açıkça anlamak ve kasıtlı olmadığına inanmaktı. Sakin kalmak, özrü kabul etmek ve yolumuza devam etmek için yeterince küçük bir konuydu." şeklinde konuştu.

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