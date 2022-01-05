Manchester United'da transfer rotası belli oldu! Ruben Neves ile Boubacar Camara...

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, orta sahasını güçlendirmek adına girişimlerini sürdürüyor.

Sky Sports'un haberine göre, İngiliz devinin listesinde Wolverhampton forması giyen Ruben Neves ile Marsilya'nın başarılı orta sahası Boubacar Camara'nın olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca Baubacar Camara ile Newcastle ve Roma'nın da ilgilendiği belirtildi.

İngiliz kulübünün transferleri yazın gerçekleştirmeyi planladığı ancak şartların oluşması halinde en az birini kış transfer döneminde kadrosuna katabileceği ifade edildi.

