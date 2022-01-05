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Liverpool'da corona virüsü şoku! Tesisler kapatıldı

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da, artan corona virüsü (koronavirüs) vakaları nedeniyle tesisler 48 saatliğine kapatıldı. İngiliz devinde son olarak Jürgen Klopp'ün ardından, yardımcısı Pep Lijnders'in testi de pozitif çıktı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 15:35
Liverpool'da corona virüsü şoku! Tesisler kapatıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, artan vaka sayıları nedeniyle A takımın çalıştığı tesislerin en az 48 saatliğine kapatıldığı kaydedildi.

Premier Lig'de hafta sonu Chelsea karşısında Alisson Becker, Roberto Firmino ve Joel Matip'ten yoksun kadrosuyla mücadele eden Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp da kulübedeki yerini alamamıştı.

Alman teknik adam Klopp'un ardından yardımcısı Pep Lijnders'in testi de pozitif çıktı.

Liverpool, Lig Kupası yarı finalinde 6 Ocak Perşembe günü Arsenal ile oynayacakları maçın ertelenmesi için başvuruda bulundu.

Premier Lig'de daha önce Manchester United da artan vakalar nedeniyle tesisleri kapatma yoluna gitmişti.

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