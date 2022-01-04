Haberler İngiltere Premier Lig Açıklamalarıyla gündem olan Lukaku'ya ceza kesildi!

Açıklamalarıyla gündem olan Lukaku'ya ceza kesildi!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen Belçikalı Romelu Lukaku, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Chelsea'de mutsuz olduğunu dile getiren golcü futbolcuya para cezası verildi. Yıldız futbolcu açıklamalarından dolayı 500 bin euro ceza ödeyecek.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 22:58
Açıklamalarıyla gündem olan Lukaku'ya ceza kesildi!

Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı Romelu Lukaku yeni yıl öncesi Sky Sports'a konuştu. Belçikalı yıldız yaptığı açıklamalarla hem Chelsea kulübünü hem menajer Thomas Tuchel'i şaşırtmıştı.

Açıklamalarıyla gündem olan Lukaku'ya ceza kesildi!

"Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. İtalya'daki formda günlerimdeki gibiyim. Ancak Chelsea'daki durumdan rahatsızım. Antrenörümüz bana uymayan bir sistemi tercih ediyor. Pes etmeden profesyonelce çalışmaya devam edeceğim. Her zaman kalbimde Inter olduğunu söyledim: Inter'e döneceğimi biliyorum, gerçekten öyle umuyorum." açıklamalarında bulunmuştu.

Açıklamalarıyla gündem olan Lukaku'ya ceza kesildi!

TUCHEL'IN LUKAKU'YA CEVABI

Bu açıklamalarının ardından Romelu Lukaku, Liverpool ile oynanan ve 2-2 biten maçın kadrosuna alınmamıştı. Teknik direktör Thomas Tuchel yarın oynanacak Tottenham maçı öncesi bugün kamera karşısına geçti. Alman çalıştırıcı, Lukaku'nun özür dilediğini ve bugünkü antrenmanda yer aldığını söyledi.

Açıklamalarıyla gündem olan Lukaku'ya ceza kesildi!

"O ne yaptığının farkında ve batırdığı şeyleri düzeltebilecek sorumluluğa sahip. O bizim oyuncumuz ve bizim için oynarken mutlu olması için iyi sebepleri var."

Açıklamalarıyla gündem olan Lukaku'ya ceza kesildi!

500 BİN EURO CEZA VERİLDİ

28 yaşındaki futbolcu özür dilese de cezadan kaçamadı. La Repubblica'ya göre Chelsea, Romelu Lukaku'nun açıklamalarından dolayı 500 bin Euro ceza verdi.

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