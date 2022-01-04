Açıklamalarıyla gündem olan Lukaku'ya ceza kesildi!

Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı Romelu Lukaku yeni yıl öncesi Sky Sports'a konuştu. Belçikalı yıldız yaptığı açıklamalarla hem Chelsea kulübünü hem menajer Thomas Tuchel'i şaşırtmıştı.
Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı Romelu Lukaku yeni yıl öncesi Sky Sports'a konuştu. Belçikalı yıldız yaptığı açıklamalarla hem Chelsea kulübünü hem menajer Thomas Tuchel'i şaşırtmıştı.
"Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. İtalya'daki formda günlerimdeki gibiyim. Ancak Chelsea'daki durumdan rahatsızım. Antrenörümüz bana uymayan bir sistemi tercih ediyor. Pes etmeden profesyonelce çalışmaya devam edeceğim. Her zaman kalbimde Inter olduğunu söyledim: Inter'e döneceğimi biliyorum, gerçekten öyle umuyorum." açıklamalarında bulunmuştu.
TUCHEL'IN LUKAKU'YA CEVABI
Bu açıklamalarının ardından Romelu Lukaku, Liverpool ile oynanan ve 2-2 biten maçın kadrosuna alınmamıştı. Teknik direktör Thomas Tuchel yarın oynanacak Tottenham maçı öncesi bugün kamera karşısına geçti. Alman çalıştırıcı, Lukaku'nun özür dilediğini ve bugünkü antrenmanda yer aldığını söyledi.
"O ne yaptığının farkında ve batırdığı şeyleri düzeltebilecek sorumluluğa sahip. O bizim oyuncumuz ve bizim için oynarken mutlu olması için iyi sebepleri var."
500 BİN EURO CEZA VERİLDİ
28 yaşındaki futbolcu özür dilese de cezadan kaçamadı. La Repubblica'ya göre Chelsea, Romelu Lukaku'nun açıklamalarından dolayı 500 bin Euro ceza verdi.