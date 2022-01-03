Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester United ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Wolverhampton maçı 3 Ocak Pazartesi günü saat 20:30'de oynanacak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.