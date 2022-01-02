Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılıyor mu? "Mutlu değilim"

Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılıyor mu? "Mutlu değilim"

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekibi Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık sinyalleri verdi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 14:14
Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılıyor mu? "Mutlu değilim"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a sezon başında geri dönen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'da mutlu olmadığını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ronaldo, "2021 sona eriyor ve tüm müsabakalarda 47 gol atmama rağmen bu sene bizim için kolay değildi. Ancak United'da yaptığımız şeylerden dolayı mutlu değilim. Daha çok çalışmamız, daha iyi oynamamız ve çok daha fazlasını vermemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bu sözleri ayrılık iması olarak algılandı.

DİĞER
Son dakika... Fenerbahçe'de Bilic derken ters köşe! Şampiyon hocaya teklif...
Süper Lig'de Karadeniz fırtınası! Lider Trabzonspor'dan en yakın takipçisine 7 puan fark!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor