Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılıyor mu? "Mutlu değilim"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a sezon başında geri dönen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'da mutlu olmadığını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ronaldo, "2021 sona eriyor ve tüm müsabakalarda 47 gol atmama rağmen bu sene bizim için kolay değildi. Ancak United'da yaptığımız şeylerden dolayı mutlu değilim. Daha çok çalışmamız, daha iyi oynamamız ve çok daha fazlasını vermemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bu sözleri ayrılık iması olarak algılandı.