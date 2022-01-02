City'den dönüş

İngilterePremier Lig'de Manchester City fırtınası hız kesmiyor. Arsenal deplasmanında geri düşen Pep Guardiola'nın öğrencileri, 2-1 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Maçın ilk yarısında harika bir futbol ortaya koyan Arsenal, 31'de Saka'nın golüyle öne geçti: 1-0. İkinci yarı ise işler adeta tersine döndü. Üst üste goller kaçıran Arsenal'de Xhaka, Silva'ya penaltı yaptırdı. Topun başına geçen Mahrez eşitliği sağladı: 1-1. 59'da kırmızı kartla oyundan atılan Gabriel, takımını 10 kişi buraktı. 90+3'te sahne alan Rodri, Mahchester City'ye galibiyeti getiren isim oldu: 2-1. Bu sonuçla üst üste 11. zaferini kazanan City, puanını 53'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Arsenal ise 35 puanla 4. sıradaki yerinde kaldı.