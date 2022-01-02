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Chelsea - Liverpool: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasındaki dev buluşmada Chelsea ile Liverpool, tüm gollerin ilk yarıda atıldığı maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mane ve Salah'ın golleriyle 2-0 öne geçen Liverpool, Kovacic ve Pulisic'in gollerine engel olamadı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 21:30
Chelsea - Liverpool: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 21. haftası dev bir maça sahne oldu. Ada'nın iki flaş kulübü Chelsea ile Liverpool, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Özellikle ilk yarısı nefes kesen maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve mücadelede kazanan çıkmadı.

Maçta gol perdesini 9. dakikada Sadio Mane açtı. 26'da Mohamed Salah sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Londra ekibi 42'de Kovacic'in şık golüyle farkı bire indirirken, maçın sonucunu 45+1'de attığı golle Pulisic belirledi. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla birlikle iki takım da lider Manchester City'nin kazandığı haftada puan kaybı yaşadı. Chelsea puanını 43'e Liverpool ise 42'ye yükseltti

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