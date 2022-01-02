Brentford Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi isimler var?

🔗CANLI SKOR - Brentford-Aston Villa maçını takip etmek için tıklayın!
İngiltere Premier Lig'in 21. hafta karşılaşmasında 14. sıradaki Brentford sahasında 12. sırada bulunan Aston Villa'yı konuk edecek. İki takım da mücadeleden 3 puanla ayrılıp orta sıralara yükselmek istiyor. Peki; Brentford Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...
💥BRENTFORD ASTON VILLA MUHTEMEL 11'LER
Brentford: Fernandez; Pinnock, Jansson, Bech Sorensen; Roerslev, Baptiste, Norgaard, Onyeka, Canos; Toney, Mbeumo
Aston Villa: Martinez; Targett, Hause, Konsa, Cash; Sanson, Lyuzm McGinn; Watkins, Ings, Buendia
📺BRENTFORD - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Brentford ile Aston Villa arasında oynanacak maç TSİ 17.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Craig Pawson yönetecek.