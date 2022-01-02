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Brentford Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi isimler var?

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor... Ligde 18 maçta 20 puan toplayan Brentford sahasında 22 puanlı Aston Villa'yı konuk edecek. Zorlu maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından aratılıyor. Peki, Brentford-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 11:09
Brentford Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi isimler var?

🔗CANLI SKOR - Brentford-Aston Villa maçını takip etmek için tıklayın!

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta karşılaşmasında 14. sıradaki Brentford sahasında 12. sırada bulunan Aston Villa'yı konuk edecek. İki takım da mücadeleden 3 puanla ayrılıp orta sıralara yükselmek istiyor. Peki; Brentford Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

💥BRENTFORD ASTON VILLA MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Fernandez; Pinnock, Jansson, Bech Sorensen; Roerslev, Baptiste, Norgaard, Onyeka, Canos; Toney, Mbeumo

Aston Villa: Martinez; Targett, Hause, Konsa, Cash; Sanson, Lyuzm McGinn; Watkins, Ings, Buendia

📺BRENTFORD - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Brentford ile Aston Villa arasında oynanacak maç TSİ 17.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Craig Pawson yönetecek.

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