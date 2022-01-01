Manchester City son dakikada güldü | Arsenal - Manchester City: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Arsenal, Manchester City'i konuk etti.
Emirates Stadyumu'nda oynanan 2022 yılının ilk büyük maçı, Manchester City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez ve 90+3. dakikada Rodri kaydetti. Ev sahibi Arsenal'in golünü ise 31. dakikada Bukayo Saka attı.
Arsenal'de Gabriel, 59. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonucun ardından Manchester City, ligdeki 53 puanla liderliğini sürdürdü. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Arsenal ise 35 puanla 4. sırada yer aldı.
Manchester City, Premier Lig'in 22. haftasında Chelsea'yi konuk edecek. Arsenal ise Tottenham deplasmanına gidecek.