Manchester United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester United ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Burnley maçı 30 Aralık Perşembe günü saat 23:15'de oynanacak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.