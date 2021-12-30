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Manchester United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:56
Manchester United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester United ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Burnley maçı 30 Aralık Perşembe günü saat 23:15'de oynanacak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

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