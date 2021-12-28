Crystal Palace - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor. Crystal Palace ile Norwich City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - NORWICH CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Norwich City maçı 28 Aralık Salı günü saat 18:00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - NORWICH CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Butland; Kelly, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Riedewald, Schlupp; Ayew, Mateta, Edouard

Norwich City: Gunn; Aarons, Ozan Kabak, Gibson, Giannoulis; Gilmour, McLean; Sargent, Melou, Cantwell; Idah