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Crystal Palace - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 13:58
Crystal Palace - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor. Crystal Palace ile Norwich City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - NORWICH CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Norwich City maçı 28 Aralık Salı günü saat 18:00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - NORWICH CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Butland; Kelly, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Riedewald, Schlupp; Ayew, Mateta, Edouard

Norwich City: Gunn; Aarons, Ozan Kabak, Gibson, Giannoulis; Gilmour, McLean; Sargent, Melou, Cantwell; Idah

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