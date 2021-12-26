West Ham United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 19. hafta heyecanı yaşanıyor. West Ham United ile Southampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
WEST HAM UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
West Ham United - Southampton maçı 26 Aralık Pazar günü saat 18:00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.