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Tottenham-Crystal Palace: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan 19. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 19. hafta mücadelesinde Tottenham sahasında C. Palace ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 20:27
Tottenham-Crystal Palace: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Boxing Day'de Tottenham ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Tottenham mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Harry Kane, 34. dakikada Lucas Moura ve 74. dakikada Heung-Min Son kaydetti.

Bu sonucun ardından Tottenham, 16 maç sonunda 29 puana ulaştı. Crystal Palace ise 18 maç sonunda 20 puanda kaldı.

Öte yandan Crystal Palace'te Wilfried Zaha, 37. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Southampton deplasmanına konuk olacak. Crystal Palace ise kendi sahasında Norwich City'i konuk edecek.

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