SPOR HABERİ - Leeds United-Aston Villa maçına corona virüsü engeli!

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantina süresinin devam etmesi ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Leeds United'dan gelen erteleme talebinin, kabul edildiği belirtildi.

İki takımın, 28 Aralık Salı günü karşılaşması planlanıyordu. Leeds United'ın bugün Liverpool ile oynaması planlanan müsabaka da aynı gerekçeyle önceden ertelenmişti.

Omicron varyantının hızla yayılmasının ardından takımlardaki Kovid-19 vakaları nedeniyle İngiltere Premier Lig'de ertelenen maç sayısı ise toplam 14'e yükseldi.