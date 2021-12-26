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Norwich City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Norwich City ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norwich City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 13:49
Norwich City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 19. hafta heyecanı yaşanıyor. Norwich City ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norwich City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORWICH CITY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Norwich City - Arsenal maçı 26 Aralık Pazar günü saat 18:00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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