Manchester City - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 19. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester City - Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MANCHESTER CITY - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester City - Leicester City maçı 26 Aralık Pazar günü saat 18:00'de oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.