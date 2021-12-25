Liverpool'dan rekor teklif! Mohamed Salah...

Liverpool'da Mohamed Salah konusundaki belirsizlik devam ederken Merseyside ekibinden dikkat çeken bir hamle geldi.
BARCELONA İDDİALARI SONRASI KONUŞMUŞTU
Barcelona'nın kendisiyle ilgilendiği iddialar hakkında Mısır basınına geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Salah, "Xavi'nin beni takımında istediği ile ilgili söylenenleri okudum.
Barcelona gibi bir takımın benimle ilgilenmesi beni mutlu ediyor ama Liverpool'da mutluyum ve gelecekte neler olacağını göreceğiz. Şu anda dünyanın en güçlü ligi olduğu için Premier Lig'de kalmayı tercih ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.