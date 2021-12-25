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Liverpool'dan rekor teklif! Mohamed Salah...

Spor haberi... İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Liverpool'un, sözleşmesini yenilemeye çalıştığı Mısırlı süper yıldız Mohamed Salah'a lig tarihinin en yüksek maaşını teklif ettiği belirtildi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:05
Liverpool'dan rekor teklif! Mohamed Salah...

Liverpool'da Mohamed Salah konusundaki belirsizlik devam ederken Merseyside ekibinden dikkat çeken bir hamle geldi.

Liverpool'dan rekor teklif! Mohamed Salah...

BARCELONA İDDİALARI SONRASI KONUŞMUŞTU
Barcelona'nın kendisiyle ilgilendiği iddialar hakkında Mısır basınına geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Salah, "Xavi'nin beni takımında istediği ile ilgili söylenenleri okudum.

Liverpool'dan rekor teklif! Mohamed Salah...

Barcelona gibi bir takımın benimle ilgilenmesi beni mutlu ediyor ama Liverpool'da mutluyum ve gelecekte neler olacağını göreceğiz. Şu anda dünyanın en güçlü ligi olduğu için Premier Lig'de kalmayı tercih ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Liverpool'dan rekor teklif! Mohamed Salah...

KLOPP'TAN YÖNETİME MESAJ
2023 yılında sözleşmesi bitecek olması sebebiyle uzun süredir geleceği hakkında birçok iddia ortaya atılan Salah için Liverpool'un menajeri Klopp, yönetme mesaj göndermişti.

Liverpool'dan rekor teklif! Mohamed Salah...

Alman teknik adam "Sizin finansal değeriniz takımın size verdiği değeri ve sizi takıma tutmak için neler yapabileceğini gösterir. Ama tüm karar sadece finansal detaylara bağlı değil" şeklinde açıklama yapmıştı.

Liverpool'dan rekor teklif! Mohamed Salah...

TARİHİN EN İYİ MAAŞI
Bu gelişmelere karşın Salah konusunda belirsizlik devam ederken Liverpool, yıldız oyuncu takımda tutmak adına önemli bir hamle yaptı.

Liverpool'dan rekor teklif! Mohamed Salah...

ESPN'in haberine göre; Liverpool, Mısırlı futbolcuya Premier Lig'deki en yüksek maaşı teklif etti.

Liverpool'dan rekor teklif! Mohamed Salah...

Haberde; Salah'ın, teklifi kabul etmesi halinde lig tarihinde yılda 29 milyon euro kazanan ilk oyuncu olacağı belirtildi.

Liverpool'dan rekor teklif! Mohamed Salah...

17 MİLYON EUROLUK ZAM
2018'de Liverpool ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayan Salah, şu anda ayda yaklaşık 237 bin euro, yani sezon başına yaklaşık 12 milyon euro kazanıyor.

Liverpool'dan rekor teklif! Mohamed Salah...

Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 24 maçta 22 gol, 10 asist yapma başarısı gösterdi.

Liverpool'dan rekor teklif! Mohamed Salah...

MANE İÇİN AYRILIK SİNYALİ
Liverpool'un Salah'a bu maaşı ödemesi halinde yine 2023'te kontratı bitecek olan Mane'nin şartlarını karşılamakta zorlanacağı vurgulandı. 2016 yılından beri Premier Lig ekibinde forma giyen Senegalli yıldız için Real Madrid'in devreye girebileceği konuşuluyor.

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