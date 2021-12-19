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Tottenham Liverpool : 2-2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Tottenham'dan Kane'in 13, Son'un 74, Liverpool'dan Jota'nın 35 ve Robertson'ın 69. dakikada attığı gollerle berabere bitti. Liverpool'un savunma oyuncusu Robertson 77. dakikada kırmızı kart gördü.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 23:27
Tottenham Liverpool : 2-2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasındaki Tottenham-Liverpool maçı 2-2 tamamlandı.

Antonio Conte teknik direktörlüğe geldiğinden beri ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Tottenham, puan tablosunun 2. sırasındaki Liverpool'u ağırladı.

Karşılaşma, Tottenham'dan Kane'in 13, Son'un 74, Liverpool'dan Jota'nın 35 ve Robertson'ın 69. dakikada attığı gollerle berabere bitti. Liverpool'un savunma oyuncusu Robertson 77. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Liverpool, puanını 41'e, 3 maç eksiği bulunan Tottenham ise 26'ya çıkardı.

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