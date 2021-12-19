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Newcastle United Manchester City 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Newcastle United sahasında Manchester City'i konuk etti. Mücadeleyi 4-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri Dias, Cancelo, Mahrez ve Sterling kaydetti. Bu sonuçla Manchester City peş peşe 8. galibiyetini elde etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 19:58
Newcastle United Manchester City 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, Newcastle United'ı 4-0 mağlup etti. Son şampiyon Manchester City, Dias'ın 5, Cancelo'nun 27, Mahrez'in 63 ve Sterling'in 86. dakikadaki golleriyle Newcastle United deplasmanından galip ayrıldı.

Peş peşe 8. galibiyetini elde eden Manchester City, 44 puanla liderliğini sürdürdü. Küme düşme hattında yer alan Newcastle United 10 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Newcastle United, Manchester United'ı ağırlayacak. Manchester City de Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'yi konuk edecek.


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