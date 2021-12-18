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Premier Lig'de Covid-19 nedeniyle bir maç daha ertelendi

İngiltere Premier Lig'de bugün saat 18.00'de oynanması planlanan Aston Villa-Burnley maçı Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 16:28
Premier Lig'de Covid-19 nedeniyle bir maç daha ertelendi

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan 6 maçtan 5'i, takımlarda artan corona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Daha önce günün programında yer alan; Newcastle United-Brighton, Southampton-Brendford, Watford-Crsystal Palace ve West Ham United-Norwich City maçları ertelenmişti.

İNGİLTERE PREMIER LİG FİKSTÜRÜ

Daha önce ertelenen karşılaşmalar

Leicester - Tottenham
Burnley - Watford
Brentford - Manchester United
Birghton - Tottenham

Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 corona virüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen corona virüs salgını nedeniyle her gün testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.

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