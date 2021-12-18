Premier Lig'de Covid-19 nedeniyle bir maç daha ertelendi

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan 6 maçtan 5'i, takımlarda artan corona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Daha önce günün programında yer alan; Newcastle United-Brighton, Southampton-Brendford, Watford-Crsystal Palace ve West Ham United-Norwich City maçları ertelenmişti.

İNGİLTERE PREMIER LİG FİKSTÜRÜ

Daha önce ertelenen karşılaşmalar

Leicester - Tottenham

Burnley - Watford

Brentford - Manchester United

Birghton - Tottenham

Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 corona virüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen corona virüs salgını nedeniyle her gün testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.