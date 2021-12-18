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Leeds United Arsenal 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Leeds United sahasında Arsenal'i konuk etti. Mücadeleyi 4-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri Gabriel Martinelli (2), Saka ve Smith Rowe kaydetti. Leeds'in tek golü 75. dakikada penaltıdan Raphinha'dan geldi. Bu sonuçla Arsenal, Premier Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 22:26
Leeds United Arsenal 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Leeds United ile Arsenal kozlarını paylaştı. Mücadele 4-1 konuk takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 16. ve 28. dakikalarda Gabriel Martinelli, 42'de Saka ve 84. dakikada Smith Rowe kaydetti. Leeds'in tek golü 75. dakikada penaltıdan Raphinha'dan geldi.

Bu sonucun ardından Arsenal 32 puana yükseldi. Leeds United'ın galibiyet hasreti 4 maça çıkarken 16 puanda kaldı.

Ligin 19. haftasında Leeds United deplasmanda Liverpool'a konuk olacak. Arsenal ise Norwich City deplasmanında sahne alacak.

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