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Son dakika spor haberleri: Romelu Lukaku'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekibi Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun corona virüsü testi pozitif çıktı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 16:02
Son dakika spor haberleri: Romelu Lukaku'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku corona virüsüne yakalandı.

Premier Lig'de vakalar artıyor. Son olarak Belçikalı golcü Lukaku'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Yıldız isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Birkaç gün izolasyonda kalacağım" ifadelerini kullandı.

Chelsea'de Callum Hodson-Odoi, Timo Werner ve Ben Chilwell'in de corona virüsü testleri de pozitif çıkmıştı.

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