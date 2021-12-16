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Leicester City-Tottenham ve Manchester United-Brighton maçlarına koronavirüs engeli

İngiltere Premier Lig'de corona virüsü (koronavirüs) alarmı... Ada'da artan vaka sayıları, futbol müsabakalarına da vurdu Leicester City - Tottenham ve Manchetser United - Brighton maçları corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelendi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 23:00
Leicester City-Tottenham ve Manchester United-Brighton maçlarına koronavirüs engeli

İngiltere Premier Lig'de bu gece oynanması gereken Leicester City-Tottenham ve cumartesi günü oynanması planlanan Manchester United-Brighton & Hove Albion maçları takımlardaki koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Bu son iki erteleme ile kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son bir hafta içinde beş Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Geçen salı oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.

Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen koronavirüs salgını nedeniyle her gün koronavirüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.

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