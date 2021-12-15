Crystal Palace - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Crystal Palace ile Southampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Southampton maçı 15 Aralık Çarşamba günü saat 22:30'de oynanacak. Mücadele S Sport 2'de canlı yayınlanacak.