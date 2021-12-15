Brighton - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

👉BRIGHTON - WOLVERHAMPTON MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Brighton ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Wolverhampton maçı 15 Aralık Çarşamba günü saat 22:30'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.