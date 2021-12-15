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Arsenal - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:21
Arsenal - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Arsenal ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - West Ham United maçı 15 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'de oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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