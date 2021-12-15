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Arsenal West Ham United : 2-0 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'de Arsenal sahasında West Ham United'ı ağırladı. Londra derbisinde kazanan 2-0'lık skorla Arsenal oldu. Galibiyeti getiren golleri Gabriel Martinelli ve Emile Smith Rowe kaydetti. Arsenal bu sonuçla puanını 29'a yükseltti. West Ham United ise 28 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 01:00
Arsenal West Ham United : 2-0 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 17. haftasındaki Londra derbisinde Arsenal ile West Ham United, Emirates Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 48. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Emile Smith Rowe'un attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konuk takımda Vladimir Coufal, karşılaşmanın 67. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalırken; Arsenal'de Alexandre Lacazette, mücadelenin 69. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.

Arsenal bu sonuçla puanını 29'a yükseltti. West Ham United ise 28 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal, 18 Aralık Cumartesi TSİ 20.30'da Leeds United deplasmanına konuk olacak. West Ham United ise aynı gün TSİ 18.00'de Norwich'i ağırlayacak.

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