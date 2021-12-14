Norwich Aston Villa: 0-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Norwich City ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Ramsey ve 87'de Ollie Watkins kaydetti.
OZAN KABAK OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 45+1. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Aston Villa 22 puana yükseldi. Norwich City'nin galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, 10 puanda kaldı.
Ligin 18. haftasında Norwich City deplasmanda West Ham United'a konuk olacak. Aston Villa ile Burnley'i ağırlayacak.
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