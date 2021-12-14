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Norwich Aston Villa: 0-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Norwich City, Aston Villa'yı evinde konuk etti. Mücadele, Aston Villa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Öte yandan Ozan Kabak, maçın 45+1. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 01:22
Norwich Aston Villa: 0-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Norwich City ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Ramsey ve 87'de Ollie Watkins kaydetti.

OZAN KABAK OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 45+1. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Aston Villa 22 puana yükseldi. Norwich City'nin galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, 10 puanda kaldı.

Ligin 18. haftasında Norwich City deplasmanda West Ham United'a konuk olacak. Aston Villa ile Burnley'i ağırlayacak.

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