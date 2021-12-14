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Brentford-Manchester United maçı corona virüs nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı, konuk takımdaki yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 10:15
Brentford-Manchester United maçı corona virüs nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelendi.

Premier Lig yönetimi, futbolcu ve personellere yapılan testlerde pozitif vakaların çıkmasının ardından maçın ertelenmesini isteyen Manchester United'ın talebini kabul etti.

Manchester temsilcisi, corona virüs vakaları sonrasında dün antrenmanlarını yaptığı Carrington tesislerini 24 saat kapatma kararı almıştı.

Premier Lig'de son bir haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, corona virüs tespit edilmişti.



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