Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Liverpool ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LIVERPOOL - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool - Aston Villa maçı 11 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Mücadele S Sport'da canlı yayınlanacak.