Chelsea - Leeds United maçı canlı izle

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Chelsea ile Leeds United kozlarını paylaşıyor.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chris Kavanagh yönetiyor.
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CHELSEA - LEEDS UNITED MAÇI İLK 11'LER
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Werner, Havertz, Mount
Leeds United: Meslier, Shackleton, Ayling, Llorente, Firpo, Forshaw, Raphinha, Dallas, Roberts, Harrison, James
CHELSEA - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Chelsea - Leeds United maçı 11 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'den itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.