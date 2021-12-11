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Chelsea - Leeds United maçı canlı izle

İngiltere Premier Lig'de heyecan 16. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün önemli maçında Chelsea sahasında Leeds United ile karşı karşıya geliyor. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chris Kavanagh yönetiyor. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı haberimizden izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 17:57 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 18:06
Chelsea - Leeds United maçı canlı izle

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Chelsea ile Leeds United kozlarını paylaşıyor.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chris Kavanagh yönetiyor.

ASpor CANLI YAYIN

CHELSEA - LEEDS UNITED MAÇI İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Werner, Havertz, Mount

Leeds United: Meslier, Shackleton, Ayling, Llorente, Firpo, Forshaw, Raphinha, Dallas, Roberts, Harrison, James

CHELSEA - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Leeds United maçı 11 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'den itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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