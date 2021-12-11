Chelsea - Leeds United: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea ile Leeds United, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.

A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede ev sahibi takım, rakibini 42. dakikada Mason Mount ve 58 ve 90+4. dakikalarda penaltıdan Jorginho'nun golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Leeds United'ın golleri ise 28. dakikada penaltıdan Raphinha ve 83. dakikada Joe Gelhardt'tan geldi.

Chelsea bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Leeds United ise 16 puanda kaldı.

Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea, 16 Aralık Perşembe günü TSİ 22.45'te Everton'ı konuk edecek. Leeds United ise 14 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.