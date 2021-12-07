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Son dakika spor haberi: Tottenham'da 6 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberleri... İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da, 6 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu oyuncuların 10 gün boyunca takımlarının oynayacağı 3 maçı kaçırması bekleniyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 13:55
Son dakika spor haberi: Tottenham'da 6 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da 6 futbolcunun corona virüsüne yakalandığı duyuruldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Tottenham'da testi pozitif çıkan 6 futbolcunun en azından 10 gün boyunca takımın oynayacağı üç maçı kaçıracağı öngörülüyor.

Ayrıca, Tottenham'da teknik ekipten de 2 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Tottenham, bu süreçte, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransa'nın Rennes takımıyla karşılaşırken, İngiltere Premier Lig'de ise Brighton ve Leicester City ile karşı karşıya gelecek.



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