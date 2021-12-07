Mutluluk verici

EN İYİSİ BENİM
Kendisinin dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu dile getiren yıldız isim, "İnsanlar farklı düşünebilir ama bana göre dünyanın en iyi futbolcusu benim. Ballon d'Or'u kazanmak istemediğimi söyleyemem. Ancak kazanamasam da bunu kendime sorun etmiyorum. Ben neyi istersem onu elde edecek biriyim. Bir gün bu ödülü kazanacağımı bildiğim için de endişelenmiyorum" şeklinde konuştu.
29 yaşındaki Salah, 2017-18 sezonu başında Roma'dan transfer edildiği İngiliz ekibi Liverpool'da 223 resmi maça çıkıp 144 gol, 56 asist üretti. Mısırlı futbolcunun piyasa değeri 100 milyon euro civarında.
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