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Mutluluk verici

Mısırlı “Liverpool’da mutluyum. Şu an burada kalmayı tercih ederim” dedi, ardından açık kapı bıraktı: Xavi’nin beni istemesi mutlu edici.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 06:50
Mutluluk verici
Liverpool'un yıldız forveti Muhammed Salah, Barcelona iddiaları ve Ballon d'Or ödülü için konuştu. Adının Katalan devi ile anılmasına değinen Mısırlı futbolcu "Liverpool'da mutluyum. Şu an için burada kalmayı tercih ederim" dedi ve ekledi "Xavi'nin beni transfer etmek istediği şeklindeki söylentileri okudum. Barcelona gibi bir takımın benimle ilgilenmesi mutluluk verici." Bireysel ödüllerde sistemin adaletsiz olduğunu söyleyen Salah, "Bireysel ödüller verilirken farklı değerlendirmeler yapılır. Bireysel ödüller sisteminin adaletsiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

EN İYİSİ BENİM

Kendisinin dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu dile getiren yıldız isim, "İnsanlar farklı düşünebilir ama bana göre dünyanın en iyi futbolcusu benim. Ballon d'Or'u kazanmak istemediğimi söyleyemem. Ancak kazanamasam da bunu kendime sorun etmiyorum. Ben neyi istersem onu elde edecek biriyim. Bir gün bu ödülü kazanacağımı bildiğim için de endişelenmiyorum" şeklinde konuştu.

29 yaşındaki Salah, 2017-18 sezonu başında Roma'dan transfer edildiği İngiliz ekibi Liverpool'da 223 resmi maça çıkıp 144 gol, 56 asist üretti. Mısırlı futbolcunun piyasa değeri 100 milyon euro civarında.

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