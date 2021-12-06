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Everton - Arsenal maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Everton ile Arsenal kozlarını paylaşıyor. Everton - Arsenal maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 22:55
Everton - Arsenal maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor. 15. hafta maçında Everton ile Arsenal karşı karşıya geliyor.


EVERTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - Arsenal maçı saat 23:00'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

EVERTON - ARSENAL MAÇI 11'LERİ

Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Godfrey, Gordon, Doucoure, Allan, Gray, Towsend, Richarlison

Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney, Thomas Partey, Xhaka, Martinelli, Odegaard, Saka, Lacazette

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