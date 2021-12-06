Everton - Arsenal maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor. 15. hafta maçında Everton ile Arsenal karşı karşıya geliyor.
EVERTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Everton - Arsenal maçı saat 23:00'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
EVERTON - ARSENAL MAÇI 11'LERİ
Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Godfrey, Gordon, Doucoure, Allan, Gray, Towsend, Richarlison
Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney, Thomas Partey, Xhaka, Martinelli, Odegaard, Saka, Lacazette