Tottenham - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Tottenham ile Norwich City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tottenham ile Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - NORWICH CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Norwich City maçı 5 Aralık Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.