Tottenham - Norwich City: 3-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Tottenham, sahasında Norwich City ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Lucas Moura, 67'de Sanchez ve 77'de Son kaydetti. Milli oyuncumuz Ozan Kabak maç kadrosunda olmasına rağmen forma şansı bulamadı.

Bu skorun ardından Tottenham yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 25 puana yükseldi. Norwich City ise 4 maç sonra kaybetti ve 10 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Norwich City sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Tottenham ise Brighton deplasmanında sahne alacak.