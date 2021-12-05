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Manchester United - Crystal Palace: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip Fred'in golüyle 1-0 kazanarak üst üste 2. galibiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 19:01
Manchester United - Crystal Palace: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 77. dakikada Fred'in attığı şık golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

RALF RANGNICK GALİBİYETLE BAŞLADI

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in yerine geçici menajer olarak göreve getirilen Ralf Rangnick, ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 24'e yükseltti. Crystal Palace ise 16 puanda kaldı.

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